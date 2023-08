POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Der Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim führte am Dienstagvormittag in der Hegenichstraße eine Kontrollstelle durch. Hauptaugenmerk lag hierbei die Überprüfung der Fahrzeugführer in Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr, wie zum Beispiel das ordnungsgemäße Anlegen des Anschnallgurtes. Um 09:50 Uhr wurde eine ...

mehr