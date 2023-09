Bad Liebenzell (ots) - Eine Gartenhütte aufgebrochen und hochwertige Räder entwendet haben noch unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in Monakam. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich noch unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag 21:30 Uhr bis Montagmorgen 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gartenhütte in der Straße Am Hährenwald ...

mehr