POL-Pforzheim: (FDS) Nagold - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Einbruch in Baucontainer - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nagold (ots)

Mutmaßlich mindestens drei Personen drangen am frühen Montagmorgen in eine Baustelle in Nagold ein um dort hochwertige Baumaschinen zu entwenden. Noch am Tatort wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen.

Die Einbrecher begaben sich kurz nach 3:00 Uhr zur Tatörtlichkeit in der Lange Straße, brachen die Schlösser mehrerer Baucontainer auf und verluden die dort verwahrten Werkzeuge und Maschinen im Gegenwert von ca. 2.000 Euro in ein Transportfahrzeug. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei zeitnah verständigt und konnte noch am Tatort einen Beteiligten im Laderaum des Transporters festnehmen. Die weiteren Täter flüchteten. Im Zuge der Fahndung war neben weiteren Polizeifahrzeugen ein Hubschrauber eingesetzt.

Der Festgenommene ist 33 Jahre alt und serbischer Staatsangehöriger. Er verfügt über keinen festen Wohnsitz im Inland. Aufgrund der Gesamtumstände und der dadurch begründeten Fluchtgefahr erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen, welcher noch am selben Tag in Vollzug gesetzt wurde.

Die Ermittlungen nach den flüchtigen Tätern dauern an.

