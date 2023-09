Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw überschlägt bei Unfall auf der Landesstraße 415

Alpirsbach/Landkreis Freudenstadt (ots)

Am Montag, gegen 18.45 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem VW auf der Landesstraße 415, von Aischfeld kommend, in Richtung Alpirsbach. Im Bereich eines Wertstoffhofes kam er mit seinem Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und überschlug sich. Der 22-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 23 und 24 Jahren wurden leicht verletzt. An dem Pkw des 22-jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die angedachte Sicherstellung seines Führerscheins konnte nicht durchgeführt werden. Der 22-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell