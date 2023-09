POL-Pforzheim: Schwerer Unfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw

Pforzheim (ots) - Beschädigt worden sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gut ein Dutzend Fahrzeuge in der Pforzheimer Innenstadt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 11 Uhr 13 Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Autos waren in der Luisenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Sie alle ...

mehr