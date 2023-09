Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim Einbruch in Firmengebäude - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Zwei mutmaßliche Täter wurden am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr, noch vor Ort festgenommen, nachdem in eine Bäckerei im Calwer Ortsteil Stammheim eingedrungen worden war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte ein 30-Jähriger gewaltsam über ein Fenster in das in der Hauptstraße gelegene Gebäude und durchsuchte dort das Innere des Bäckereifachgeschäftes. Ein weiterer 33-jähriger Tatverdächtiger stand offenbar in der Zeit außerhalb des Objektes und sicherte das Umfeld ab. Die durch Zeugen hinzugerufene Polizei konnte beide Täter noch vor Ort vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen wurden neben einem Schraubendreher eine Rohrzange aufgefunden.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der 30-jährige Festgenommene über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt. Aufgrund der Gesamtumstände und der dadurch begründeten Fluchtgefahr erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Im Rahmen der Vorführung wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

