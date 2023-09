Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - Beifahrer schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Am Freitagmittag hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei welchem der Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 23-Jähriger, gegen 12:00 Uhr, mit seinem Opel die Musbacher Straße / L 409 von der Bundesstraße 294 kommend in Richtung Klosterreichenbach. Kurz vor dem Ortseingang Klosterreichenbach kam der 23-Jährige alleinbeteiligt während eines Überholvorgangs von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Baum. Sein 42-jähriger Mitinsasse wurde nach dem Unfall aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es ergaben sich Hinweise, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Ein Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Beim Beifahrer wurden weiterhin entsprechende Utensilien aufgefunden, so dass er in einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gelangt. Am Opel entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell