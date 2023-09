Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Beschädigt worden sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gut ein Dutzend Fahrzeuge in der Pforzheimer Innenstadt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 11 Uhr 13 Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Autos waren in der Luisenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Sie alle weisen nun Beschädigungen an der Gehwegseite auf. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

