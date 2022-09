Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Erfurt (ots)

Montagvormittag ereignete sich in der Schwarzburger Straße von Erfurt ein Verkehrsunfall. Gegen 09:45 Uhr fuhren ein 69-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 83-jähriger Audi-Fahrer hintereinander auf der Schwarzburger Straße in Richtung Erfurt-Marbach. Auf Höhe der Rochlitzer Straße wollte der Audi-Fahrer den vor ihm fahrenden E-Scooter-Fahrer überholen. Dabei übersah der 83-Jährige, dass der E-Scooter nach links abbog. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell