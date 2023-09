Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchtet vom Tatort

Mühlacker (ots)

Nach einem Einbruch am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Enzberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Montag, 04.09.2023, 07:30 Uhr und 08:00 Uhr, durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu dem in der Dorfwiesenstraße gelegenen Gebäude. Nachdem der Unbekannte das Haus durchsucht hatte, flüchtete er über die Gebäuderückseite zu Fuß in Richtung Ludwig-Thoma-Straße. Während dieser wegrennt bemerkt eine aufmerksame Zeugin den Flüchtenden von hinten und kann ihn wie folgt beschreiben: Der Täter ist vermutlich Bartträger und hat schwarze Haare. Weiterhin trug er ein Hemd und war er mit einer braunen Hose bekleidet und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Ob etwas entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Diebstahlsschaden beläuft ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell