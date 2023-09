Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung vom 22.09.2023, 11:22 Uhr - Pleidelsheim: 24-Jähriger bei Brand in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 22.09.2023 kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in der Marbacher Straße in Pleidelsheim zu einem Brand, bei dem ein 24 Jahre alter Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5609244).

Der Mann ist am Montag den 25.09.2023 im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

