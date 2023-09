Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Bilder von Holocaust-Überlebenden mit Hakenkreuzen beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 07:15 Uhr (25./26.09.2023) beschmierte eine zunächst unbekannte Person mehrere Exponate, die im Rahmen einer Ausstellung zur Erinnerung an Überlebende des Holocaust auf dem Schulhof einer Realschule in der Berliner Straße in Herrenberg gezeigt wurden. Insgesamt vier der großformatigen Portraits wurden unter Verwendung von schwarzer Sprühfarbe mit Hakenkreuzen und sogenannten "Hitlerbärten" verunstaltet. Der Sachschaden an den Bildern beläuft sich nach Angaben des Künstlers auf etwa 2.000 Euro. Ermittlungen des Polizeireviers Herrenberg sowie der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten noch am Dienstag (26.09.2023) zu einem 12-Jährigen, der die Tat bereits eingeräumt hat. Aufgrund der Umstände ist nicht von einer politischen Motivation auszugehen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

