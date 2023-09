Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der L1125

Ludwigsburg (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (26.09.2023) gegen 14:10 Uhr auf der Landesstraße 1125 bei Sachsenheim ereignete. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer war dort von Sachsenheim kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Kurz nach der Biogasanlage geriet er aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Skoda eines 70-Jährigen, der auf der L1125 in Richtung Vaihingen an der Enz fuhr. Beide Fahrer zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Da die Fahrbahn durch Betriebsflüssigkeiten und herumliegende Fahrzeugteile verunreinigt war, musste die Straßenmeisterei zur Straßenreinigung verständigt werden. Die Feuerwehr war vorsorglich verständigt worden, da zunächst der Verdacht bestand, der 70-Jährige sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, was sich jedoch nicht bestätigte. Die L 1125 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 16:10 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Ab 16:10 Uhr konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen wieder freigegeben werden, zur Reinigung der Fahrbahn besteht die Sperrung in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz derzeit noch (16:40 Uhr).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell