Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Motorrad fängt nach Unfall Feuer

Ludwigsburg (ots)

Ein 56-Jähriger war am Montag (25.09.2023) gegen 16:15 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Bissinger Straße (L 1110) von Untermberg in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr an der Wörthbrücke streifte er vermutlich die Mittelinsel, wodurch das Motorrad ins Schlingern kam. Der 56-Jährige stürzte von seiner Maschine und wurde gegen das Brückengeländer des Fußwegs geschleudert. Das Motorrad kam auf der Fahrbahn zum Liegen und fing unmittelbar nach dem Sturz an zu brennen. Ein zufällig hinzukommender Mitarbeiter eines Rohrreinigungsunternehmens hatte mehrere hundert Liter Wasser in seinem Fahrzeug und konnte das brennende Motorrad noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Es musste Abgeschleppt werden, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

