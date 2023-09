Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (25.09.2023) gegen 15:30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Bissingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines mutmaßlich grünen Peugeot befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsvorplatz. An der Einmündung zum Bahnhofsvorplatz soll er dann die für ihn geltende rote Ampel ignoriert haben und bei rot nach rechts abgebogen sein. Ein 33-jähriger Lenker eines Linienbusses, der zu diesem Zeitpunkt rechts neben dem Peugeot auf der Busspur fuhr, musste aufgrund des Fahrmanövers des unbekannten Pkw-Lenkers seinen Bus stark abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Beim Bremsvorgang stieß sich ein Kind im Bus am Vordersitz und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Lenker des Peugeot entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell