Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeug in Einkaufscenter-Parkhaus zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Montag (25.09.2023) zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufscenters in der Tilsiter Straße in Sindelfingen geparkten Mercedes. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die linke Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.

