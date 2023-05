POL-MFR: (632) Aggressiver Gast - Türsteher setzte Pfefferspray ein

Nürnberg (ots) - Von Donnerstag auf Freitag (25./26.05.2023) entwendeten unbekannte Täter einen Lexus im Stadtteil Röthenbach-West. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Der graue Lexus UX 200 mit dem amtlichen Kennzeichen N-EW 379 war in der Zeit von 20:30 Uhr (Do) bis 05:20 Uhr (Fr) in der Wolframs-Eschenbacher Straße geparkt. Das Fahrzeug (Bj. 2019) hat einen Zeitwert von rund 27.000 Euro. Zeugen, die in ...

