POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Auffahrunfall auf der L1141 bei Münchingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Polo war am Montag (25.09.2023) gegen 12:45 Uhr in Münchingen auf der Landesstraße 1141 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Einmündungen Schöckinger Straße (K1656) und Münchinger Straße (K1704) fuhr der zunächst unbekannte Lenker eines BMW aus unbekannter Ursache zweimal von hinten auf den vor ihm fahrenden Polo auf. Schließlich überholte der BMW den Polo und setzte seine Fahrt über die Münchinger Straße nach Ditzingen fort, ohne sich um den Auffahrunfall zu kümmern. Während der 40-Jährige dem BMW nachfuhr, verständigte seine Beifahrerin über Handy die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den BMW schließlich im Stadtgebiet Ditzingen anhalten und den 53-jährigen Fahrer kontrollieren. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 2.000 Euro an dem BMW und rund 1.500 Euro am VW. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Personen, die den Sachverhalt beobachten konnten, und nimmt Hinweise unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

