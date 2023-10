Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Unfall gegen Baum und Hauswand geprallt

Gangelt-Birgden (ots)

Am 28. Oktober (Samstag), gegen 00.50 Uhr, ereignete sich auf der Straße Starzend ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Polen fuhr mit einem Pkw BMW mit polnischen Kennzeichen auf der Straße Starzend aus Richtung Großer Pley kommend in Richtung Am Bahnhof. Dabei verlor er nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Baum und anschließend gegen eine Hauswand. Dort kam der Pkw zum Stehen. Personen wurden nich verletzt. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht sicher festgestellt werden konnten. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

