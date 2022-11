POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei PKW

Neubrandenburg (ots) - Am 03.11.2022 gegen 07:30 Uhr ist es in der Woldegker Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-jährige Deutsche mit seinem E-Scooter die Woldegker Straße, auf dem stadtauswärtsführenden Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung, also ...

mehr