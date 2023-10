Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 26. Oktober, gegen 7.30 Uhr, ereignete sich an einem Fußgängerüberweg an der Konrad-Adenauer-Straße in Geilenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ein 17-jähriger Übach-Palenberger überquerte nach eigenen Angaben den Fußgängerweg aus Richtung Kaufland kommend in Richtung Markt. Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelblauen Geländewagens fuhr aus Richtung Markt in Richtung der Straße An der Linde und konnte offensichtlich nicht rechtzeitig abbremsen. Das Fahrzeug rutschte noch ein Stück und prallte dabei gegen den Fußgänger. Dieser verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw hielt nicht an, um sich um den 17-Jährigen zu kümmern, sondern fuhr um ihn herum und weiter in Richtung Amtsgericht. Der junge Mann suchte kurz darauf selbstständig einen Arzt auf. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei nun den Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin sowie Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

