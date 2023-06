LPI-G: Fußgänger angefahren

Gera (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 25.06.2023, haben unbekannte Personen zwei Gullideckel, zwei Mülltonnen und ein Verkehrsschild mittig auf der Fahrbahn in der Reichenbacher Straße in Greiz platziert. Die Polizei Greiz hat die Ermittlung nach den Tätern aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der Telefonnummer 03661 621-0 zu ...

