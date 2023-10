Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährliche Körperverletzung/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Am Samstag, 28. Oktober, kam es gegen 6.20 an der Hochstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 41-jähriger Mann aus Baden Württemberg wurde durch einen bislang unbekannten Täter mit einer Vase aus Metall angegriffen und verletzt. Bei der Tatörtlichkeit handelte es sich um den Gehweg vor der Bäckerei Dick. Er gab an, er habe einen Streit schlichten wollen, als der Täter zu einer Metallvase griff und sie ihm gegen den Kopf schlug. Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und hatte schulterlange schwarze Haare. Er wirkte südländsch und hatte mehrere Tattoos. Über der linken Augenbraue stand "Loyality" unter dem linken Auge war ebenfalls ein nicht näher beschriebenes Motiv und links am Hals trug er die Zahlen "707". Er entfernte sich in Richtung Busbahnhof. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat die Tat beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

