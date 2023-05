Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mädchen angefahren

Weimar (ots)

Am 11.05.2023 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 71-jähriger Dacia-Fahrer das Gelände der JET-Tankstelle in der Buttelstedter Straße. Zwischen dem Eingang zum Verkaufsraum und den Zapfsäulen hielt sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe Jugendlicher auf. Diese übersah der Pkw-Fahrer und stieß mit der Fahrzeugfront mit der ihm den Rücken zugwandten 15-jährigen zusammen. Diese erlitt dabei eine Prellung am Fuß und wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der Mann entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Da der Unfallhergang durch die Videoüberwachung aufgezeichnet wurde und demzufolge auch das amtliche Kennzeichen bekannt war, konnten die Beamten ihn später an seiner Wohnanschrift antreffen.

