Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann mit Haftbefehl am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße festgestellt

Neustadt an Weinstraße (ots)

Am Abend des 13. November 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße einen 61-jährigen Polen. Bei der Überprüfung der Personalien, stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Kennzeichenmißbrauch bestand. Der 61-jährige konnte die Geldstrafe von 2.778,50 EUR vor Ort nicht bezahlen. Der Mann wurde von den Bundespolizisten in die JVA Frankenthal eingeliefert, wo er die 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell