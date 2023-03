POL-MFR: (356) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (17.03.2023) bestahl ein angeblicher Handwerker eine Seniorin im Nürnberger Stadtteil Zerzabelshof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 13:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnung einer Seniorin in der Siedlerstraße und gab an, dringend die Steckdosen überprüfen zu müssen. Nachdem der Unbekannte angeblich die Überprüfungen durchgeführt hatte, verließ er ...

