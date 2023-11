Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Beim Anfahren Auto übersehen- eine schwerverletzte Autofahrerin (12.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots)

Eine schwerverletzte Autofahrerin und Insgesamt knapp 30.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, auf der Rottweiler Straße passiert ist. Ein 46-jährige Fahrer eines Linienbusses (Leerfahrt) war auf der Rottweiler Straße von der Talstraße herkommend in Richtung Landesstraße 424 unterwegs und hielt seinen Bus an der Bushaltestelle "Rondell" an. Als der Mann von dieser aus anfuhr, stieß er mit einer 81-Jährigen mit einem VW Golf zusammen, die auf der Rottweiler Straße in die gleiche Richtung fuhr. Der Bus schob den VW quer über die Rottweiler Straße hinweg, wo er sich auf der gegenfahrspur drehte. Durch die Wucht des Aufpralls verletze sich die VW-Fahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, weshalb sich Abschlepper um diese kümmerten. Die Polizei schätzt den am Linienbus MAN entstanden Schaden auf etwa 20.000 Euro und den am VW auf ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell