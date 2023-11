POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Beim Linksabbiegen Unfall verursacht (10.11.2023)

Schramberg (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter an einem Gebäude in der Berneckstraße mit Steinen auf eine Fensterscheibe und die Fassade des Wohnhauses geworfen. Hierdurch richteten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei ...

