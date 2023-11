Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Zusammenstoß im Kreisverkehr- rund 13.000 Euro Blechschaden (10.11.2023)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Freitag, gegen 20 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zu einem Unfall gekommen bei dem ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein 22-jähriger Fahrer eines BMW war auf der L 415 von Bochingen herkommend in Richtung Autobahnanschlussstelle Oberndorf unterwegs. Am Kreisverkehr L 415/ K 5502 fuhr der Mann in diesen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 45 Jahre alten Fahrer eines Dacia Jogger, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Am BMW entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro0. Der Fiat Schaden am Dacia beläuft sich auf ungefähr 8.000 Euro.

