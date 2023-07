POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Altenkirchen (ots) - In der Zeit von Freitag, 30.06.2023, 15.30 Uhr, bis Montag, 03.07.2023, 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in die August-Sander-Schule in Altenkirchen, Glockenspitze. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die bislang unbekannten Täter ein Fenster an, gelangten aber nicht in das Gebäude. Das Fenster wurde hierbei beschädigt. Die Polizei ...

mehr