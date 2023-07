Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike

Schürdt (ots)

Am Sonntag, 02.07.2023, gegen 09.00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Restaurantbetriebes in Schürdt, Raiffeisenstraße, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter aus einem Anbau ein dunkles E-Mountainbike der Marke Liv. An dem Fahrrad sind orange- und pinkfarbene Applikationen angebracht. Der Täter konnte anhand von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ermittelt werden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Das entwendete E-Bike konnte noch nicht aufgefunden werden. Es ist auf dem beigefügten Foto abgebildet. Sachdienliche Hinweise hierzu sind an die Polizei Altenkirchen zu richten.

