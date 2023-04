POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst, Stadtgebiet: Milchautomat aufgebrochen; Einbruch in Sonnenstudio

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfallflucht in Nordenham / Zeugenaufruf: In der Zeit von Freitag, 14.04.2023, 17:00 Uhr bis Samstag 15.04.2023, 10:30 Uhr, kam es in der Viktoriastraße in Nordenham zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter Honda Civic an der linken Fahrzeugseite ...

mehr