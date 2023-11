Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall- eine leicht verletzte Beifahrerin (12.11.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Eine leichtverletzte Frau und insgesamt rund 8.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein Autofahrer am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 462 verursacht hat. Eine 29-jährige VW Bus-Fahrerin war auf der B 462 in Richtung Rottweil unterwegs und hielt auf der an einer Ampel auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Rottweil verkehrsbedingt an. Ihr folgte ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer, dem es nicht mehr gelang, rechtzeitig anzuhalten. Er prallte auf den VW Bus. Eine 29 Jahre alte Beifahrerin, die im Peugeot mitfuhr, verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrfähigen Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell