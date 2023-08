Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall auf der L528

Breckerfeld (ots)

Datum: 10.08.2023/ Uhrzeit: 15:23 Uhr/ Dauer: ca. 120 Minuten/ Einsatzstelle: L528 Waldbauer-Heide/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld wurde am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der L528 im Bereich Waldbauer-Heide stand ein PKW abseits der Fahrbahn in Fahrtrichtung Breckerfeld. Die beteiligte Person konnte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurde von Ersthelfern betreut. Die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Zurstraße stellten den Motor des PKW ab und sicherten den Brandschutz. Die mitalarmierten Kräfte der Löschgruppe Delle und des Löschzuges Breckerfeld konnten wieder einrücken. Der Einsatz endete nach ca. zwei Stunden mit Ankunft am Gerätehaus. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

