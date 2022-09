Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann auf offener Straße verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer schlugen am Dienstag (06.09.2022), gegen 21.10 Uhr, auf einen 48-Jährigen ein und ließen ihn verletzt zurück. Der 48-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in der Erbachstraße. Nur durch Eingreifen einzelner Zeugen ließen die drei Männer von dem 48-Jährigen ab. Die Täter flüchteten anschließend. Alle drei Männer waren circa 1,70 m groß, muskulös und trugen enge helle Kleidung. Zwei der Täter waren circa 50 Jahre alt. Die dritte Person wurde auf circa 25 Jahre geschätzt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

