FW-EN: Brand am Loh

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.07.2022/ Uhrzeit: 03:55 Uhr/ Dauer: ca. 4,5 Stunden/ Einsatzstelle: Loh/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am frühen Mittwochmorgen um 3:55 Uhr wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle zu einem Feuer im Waldbereich der Ortschaft Loh alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte fanden kurz nach der Einfahrt von der Dahlerbrücker Straße zum Loh einen größeren Holzschuppen vor, der in voller Ausdehnung brannte und von Vegetation (Baume, Sträucher) eingefasst war. Das Feuer drohte darauf überzugreifen. Da ein größerer Personaleinsatz zu erwarten war, wurde die Löschgruppe Zurstraße zur Unterstützung hinzualarmiert. Zur Brandbekämpfung wurden Trupps unter Atemschutz und mit Einreißwerkzeug sowie drei C-Rohren eingesetzt. Da sich die Einsatzstelle auf einer Wiesenfläche rund 200 Meter vom nächsten Hydranten befand, wurde eine entsprechende lange Schlauchleitung verlegt, um die Wasserversorgung zum Löschfahrzeug sicherzustellen. Lichtmasten auf Stativen und an den Einsatzfahrzeugen leuchteten die Einsatzstelle aus. Ein Übergreifen auf die angrenzende Vegetation konnte erfolgreich verhindert werden. Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr durch einen Landwirt aus der Nachbarschaft unterstützt, der mit seinem Trecker bereits abgelöschte Brandlast zur Seite schob und darunter befindliche Glutnester zum weiteren Ablöschen freilegte. Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich für diese Unterstützung. Während des Einsatzes stellten abkömmliche Kräfte der Löschgruppen Delle und Zurstraße den Grundschutz an der Feuer- und Rettungswache in Breckerfeld sicher. Für die rund 40 Einsatzkräfte endete dieser frühmorgendliche Einsatz nach rund 4,5 Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

