Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr. Rottweil) Betrunken mit Auto unterwegs (12.11.2023)

Sulz a.N. (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntag in der Oberndorfer Straße aus dem Verkehr gezogen. Gegen 4.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Oberndorf einen 22-jährigen Audi 80-Fahrer. Die Polizisten nahmen deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr und führten mit ihm einen Alkoholtest durch. Nachdem dieser Test ein Wert von über 2,1 Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Der junge Fahrer muss sich nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell