POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Hund reißt Reh - Polizei sucht Husky und dessen Besitzer

Pforzheim (ots) - Auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 07:30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Hierbei nahm er Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahr und lenkte daraufhin seinen Lkw auf den Standstreifen. Dort verließ er selbständig sein Fahrzeug. Im Anschluss schlugen Flammen aus dem Motorraum. ...

mehr