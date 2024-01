Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrer touchiert Radfahrer

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem 91 Jahre altem Autofahrer und einem 52 Jahre altem Radfahrer kam es am Donnerstag, 04.01.2024, gegen 13.20 Uhr, an der Kreuzung Clara-Immerwahr-Straße/ Marie-Curie-Straße. Die Clara-Immerwahr-Straße befuhr zuvor der 91 Jahre alte VW Golf Fahrer stadteinwärts in Richtung Basler Straße. Er beabsichtigte nach links in die Marie-Curie-Straße einzubiegen und übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurde der 52-jährige vor Ort versorgt, eine weitere medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Am Golf entstand Sachschaden von rund 2000 Euro, am Fahrrad rund 300 Euro.

