LPI-GTH: Über den Kreisverkehr

Dosdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines VW die L3004 von Dosdorf in Richtung Siegelbach als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der 34-Jährige kollidierte mit dem Wildtier. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle, Personen verletzten sich nicht. Durch den Zusammenstoß entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro, dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jd) Rückfragen bitte ...

