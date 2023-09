LPI-GTH: Polizeieinsatz am Jakobsplan

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Gelände eines Kieswerkes in der Feldstraße. Hier drangen der oder die Täter gewaltsam in mehrere Objekte ein und erlangten Beutegut in noch unbekanntem Wert. Zusätzlich wurde ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro verursacht. Die Tat wurde gestern, zwischen 19.45 Uhr und 22.45 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

mehr