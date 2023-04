Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 30.04.2023

Goslar (ots)

Versuchte Sachbeschädigung eines Bienenstocks sowie Hausfriedensbruch

Am 30.04.2023, um 08:38 Uhr, soll es auf einer Koppel Am Schlagbaum in Clausthal-Zellerfeld zu einer versuchten Sachbeschädigung eines Bienenstocks sowie einem Hausfriedensbruch gekommen sein. Dies sei nun schon der zweite Angriff auf einen Bienenstock binnen weniger Tage gewesen. Der zuvor angegriffene Bienenstock befindet sich gerade einmal ca. 200 Meter entfernt. Bei der heutigen Tat habe eine etwa 16 bis 20-jährige Frau zunächst den Zaun der Koppel überwunden und sich anschließend an dem Bienenstock zu schaffen gemacht. Hierbei sei das Drahtgitter verbogen worden, das den Bienenstock vor Mäusen schützen soll. Mäuse sind dafür bekannt, eine Schwäche für süße Lebensmittel wie Honig zu haben und wären sie in den Bienenstock geraten, so wäre ein größerer Schaden wahrscheinlich gewesen. Die Täterin soll etwa 170 cm groß sein und dunkle, lange Haare haben. Sie sei in Begleitung eines hellen Hundes von der Größe eines deutschen Spitz gewesen sein (ca. 50 cm hoch). Hinweise werden erbeten.

Im Auftrag

Köhnke, PHK

