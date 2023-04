Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 30.04.2023

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 30.04.2023

Versuchter Einbruch in ein ehemaliges Möbelgeschäft

Am 29.04.2023, gegen 23.14 Uhr, kam es zu einem Einbruchversuch in ein ehemaliges Möbelgeschäft im Bad Harzburger "Gewerbegebiet Nord". Offensichtlich wurden der/die Täter durch eine Alarmauslösung gestört und flüchteten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise auf mögliche verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Bereich zur angegebenen Uhrzeit aufgefallen sind..

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 29.04.2023, um 08.53 Uhr, in der Straße Pfingstanger, in 38667 Bad Harzburg. Beschädigt wurde genau zu diesem Zeitpunkt dort einer schwarzer PKW der Marke Mercedes-Benz. Dieses Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt dort geparkt. Dieser PKW wurde durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug im rückseitigen Bereich beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf 2000,- EUR geschätzt. Der/die Verursacher(in) entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung an einem öffentlichen Gebäude

Am 29.04.2023, in der Zeit von 08.25 Uhr bis 19.40 Uhr, kam es an einem öffentlichen Gebäude in Bad Harzburg zu einer Sachbeschädigung. In der Straße Radauanger wurden an einer Eingangstür mehrere Glaseinfassungen zerschlagen. Der Schaden wurde hier auf 600,- EUR geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110.

