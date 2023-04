Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 30.04.2023

Goslar (ots)

Nötigung im Straßenverkehr / Sachbeschädigung an Pkw / Bedrohung

Jerstedt - Langelsheimer Straße

Am Samstag, den 29.04.2023 kam es gegen 17:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 37jährigen E-Bike Fahrern aus Langelsheim und einem 41jährigen Fahrzeugführer aus Quedlinburg. Aufgrund von gegenseitig vorgeworfenem falschem Verhalten gerieten die Kontrahenten in verbale Streitigkeiten, welche mit einem Fußtritt eines E-Bike Fahrers gegen den Pkw des Quedlinburgers endete und gegen den Fahrzeugführer eine Drohung ausgesprochen wurde. Nach ersten Befragungen wurde dem Fahrzeugführer vorgeworfen, zu dicht auf die Radfahrer aufgefahren zu sein. Der Fahrzeugführer gab indes an, dass die Radfahrer nebeneinander auf der Fahrbahn gefahren sein, so dass dieser nicht ungehindert an den Radfahrern vorbeifahren konnte.

Aufgrund des vorgeworfenen Fehlverhaltens beider Parteien wurden Ermittlungsverfahren hinsichtlich einer Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Hinzu kommen Ermittlungsverfahren aufgrund der Sachbeschädigung am Pkw und einer Bedrohung zum Nachteil des Fahrzeugführers.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, 29.04.2023 kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Försterweg in Goslar / Oker. Die Täter konnten eine größere Menge an Bargeld entwenden und unerkannt entkommen. Die Polizei Goslar bittet um Zeugenhinweise im benannten Zeitraum auf verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich Försterweg.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, 29.04.2023 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 16:15 Uhr in der Straße Am Stollen festgestellt, dass der 27jährige Goslarer Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bei einem 33jährigen polnischen Staatsbürger wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Astfelder Straße in Goslar Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,21. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, 30.04.2023 wurde gegen 04:18 Uhr während einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 26jährige Fahrzeugführer eines Pkw aus Bad Harzburg nicht in dem Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

i.A. Wouters, PHK

