Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Bexbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.02.2023 bis zum 20.02.2023, ca. 10:00 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäude der Grundschule in der Schillerstraße in 66450 Bexbach zu verschaffen. Dies gelang den Tätern, trotz Ansetzens mit verschiedenen Hebelwerkzeugen, nicht. Bei der Tatausführung wurden durch die Täter drei Türen an Vorder- und Rückseite des Gebäudes angegangen. Trotz intensiver Bemühungen der Täter gelang es diesen nicht in das Gebäude zu gelangen, was dazu führte, dass sich der oder die Täter erfolglos vom Gebäude entfernten. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell