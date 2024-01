POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Aktionswoche der Landwirte - Hinweise der Polizei

Freiburg (ots) - Unbekannte hebelten bei einer Firma in der Straße "Kalkdarren" in der Nacht auf Mittwoch, 03.01.2024, ein Fenster auf und stiegen so in die Büroräumlichkeit ein. Schränke wurden durchsucht und einen leere Geldkassette entwendet. Ein weiterer Einbruch fand in der Schaffhauser Straße von Mittwoch, 03.01.2024 auf Donnerstag, 04.01.2024 statt. Hier ...

