Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbrüche in zwei Firmen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten bei einer Firma in der Straße "Kalkdarren" in der Nacht auf Mittwoch, 03.01.2024, ein Fenster auf und stiegen so in die Büroräumlichkeit ein. Schränke wurden durchsucht und einen leere Geldkassette entwendet. Ein weiterer Einbruch fand in der Schaffhauser Straße von Mittwoch, 03.01.2024 auf Donnerstag, 04.01.2024 statt. Hier verschafften sich Unbekannte über die Hintertür zum Lager Zutritt in das Gebäude. Der Verkaufsraum und die Büroräume wurden betreten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein hoher Sachschaden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, welche in oben genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen in der Schaffhauser Straße und der Kalkdarren gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell