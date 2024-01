POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Kerze auf Fensterbrett ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 03.01.2024, gegen 23:20 Uhr, sind zwei mutmaßliche Gaststätteneinbrecher in Weil am Rhein-Haltingen in flagranti erwischt worden. Die beiden Männer flüchteten sofort. Nach den bisherigen Feststellungen waren die Zwei über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gasthaus gelangt. Im Rezeptionsbereich wurden sie von einem Zeugen überrascht und ergriffen die Flucht. Es wurden sofort ...

