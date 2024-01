Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Gaststätteneinbrecher überrascht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 03.01.2024, gegen 23:20 Uhr, sind zwei mutmaßliche Gaststätteneinbrecher in Weil am Rhein-Haltingen in flagranti erwischt worden. Die beiden Männer flüchteten sofort. Nach den bisherigen Feststellungen waren die Zwei über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gasthaus gelangt. Im Rezeptionsbereich wurden sie von einem Zeugen überrascht und ergriffen die Flucht. Es wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die beiden Tatverdächtigen werden als 170 bis 175 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt und als schlank beschrieben. Einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Jacke mit Kapuzen. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

