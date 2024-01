Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schuleinbruch - Kellereinbruch - Gaststätteneinbruch

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag, 02.01.2024, und Mittwoch, 03.01.2024, kam es in Lörrach und Umgebung zu Einbrüchen in eine Schule, in den Keller eines Wohnhauses und in eine Gaststätte. Die Schule auf der Tüllinger Höhe war vermutlich in der Nacht auf Mittwoch von Einbrechern heimgesucht worden. Am Gebäude wurde ein Fenster aufgehebelt. Nach den bisherigen Feststellungen kam nichts weg. Ebenfalls in Tumringen in der Luckestraße waren Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Zwei Kellerabteile wurden aufgebrochen. Zumindest aus einem wurde ein schwarzmattes E-Bike im Wert von 4000 Euro entwendet. Auch eine Sportgaststätte im Grüttweg hatte ungebetene Gäste. Über eine eingeschlagene Scheibe waren der oder die Einbrecher in die Räumlichkeiten gelangt. Gestohlen wurde nach dem jetzigen Sachstand nichts. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-0).

